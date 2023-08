Am Freitag startet der Hallesche FC gegen Rot-Weiss Essen (4. August, 19 Uhr im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) in seine zwölfte Drittligasaison in Folge. Gemeinsam mit Trainer Sreto Ristic will Sportdirektor Thomas Sobotzik den HFC in ruhigere Fahrwasser führen. Keine leichte Aufgabe.