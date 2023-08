Die SG Dynamo Dresden empfängt in der englischen Woche am Dienstagabend (22. August, 19:00 Uhr im Ticker und Audiolivestream in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) den SV Waldhof Mannheim. Nach dem Auftaktsieg gegen Bielefeld und dem Rückschlag gegen Sandhausen erwartet Coach Markus Anfang mehr Mut von seinem Team, besonders offensiv.