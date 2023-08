SGD-Trainer Markus Anfang hatte in den letzten Wochen immer wieder erklärt, dass Dynamo noch weiter auf dem Transfermarkt aktiv sein müsse, um den Kader breit genug aufzustellen. In der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen Sandhausen hatte der Übungsleiter am Mittwoch erklärt, dass es "ganz gut" aussehe, was eine Verpflichtung von Berger angehe, einen Tag später vermeldet der Verein Vollzug. ´