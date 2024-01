Ebenfalls am Dienstag (23.01.2024, 19 Uhr im Live-Ticker und in der SpiO-App komplett live hören) muss der Hallesche FC ran. Dem HFC gelang am Samstag mit einem 3:1-Sieg gegen Ingolstadt ein echter Befreiungsschlag. Bei nur 39 Prozent Ballbesitz nutzten die Hallenser ihre Konter eiskalt. Nun kommt es zum Kellerduell: Der Tabellen-16. aus Halle muss beim Vorletzten aus Duisburg ran. Der MSV verlor am Wochenende bei 1860 München klar 1:4 und zeigte sich dabei wieder einmal offensiv zu harmlos - mit nur 18 Toren haben die "Zebras" die zweitschwächste Offensive der Liga. Beim Hinspiel Ende August trennten sich der HFC und der MSV nach einem ausgeglichenen Spiel 1:1.

Bildrechte: IMAGO / Eckehard Schulz