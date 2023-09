Die Sechzger bezeichnet Ristic als "sehr gefährlichen Gegner", der ähnlich wie der HFC "richtig ordentlich" spielt, aber in einer Ergebniskrise steckt. "Sie dominieren fast in jedem Spiel. Ich habe sie in Sandhausen live gesehen, dass Spiel darf niemals verloren gehen", befand Ristic. Dennoch wolle er mehr auf sich und die "eigenen Probleme" schauen: "Wir wollen unsere Serie zu Hause ausbauen und das Spiel ganz klar für uns entscheiden."

Nach zwei Siegen zum Saisonauftakt gab es für 1860 zuletzt vier Niederlagen am Stück. Die Fanseele brodelt schon wieder ein wenig in Giesing, dazu kommen Streitigkeiten in der Vereinsführung etwa bei der Besetzung von vakanten Posten. Trainer Maurizio Jacobacci muss langsam liefern, will er das Ende der "Wiesn" noch als Cheftrainer des TSV erleben.