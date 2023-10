Eine Auer Unachtsamkeit im Strafraum nach Eckball zu Beginn der Schlussviertelstunde ermöglichte dem vorherigen Zwickauer Robin Ziegele in Regensburger Diensten den entscheidenden Kopfballgegentreffer am späten Sonntagabend im Erzgebirge. Bei der besten FCE-Chance kurz vor dem Pausenpfiff wiederum hatte Maximilian Thiel seinen Meister im glänzend parierenden Felix Gebhardt gefunden.



Kaum 72 Stunden später steht das 500 Kilometer entfernte Auswärtsspiel beim um sechs Punkte und elf Plätze schlechter platzierten SC Preußen Münster auf dem Programm. Der SCP ist seit drei Partien ungeschlagen. Darunter befindet sich jedoch auch das wenig erbauliche 0:0 bei Schlusslicht Duisburg am vergangenen Samstag.