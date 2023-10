Die zweite Hälfte begann gleich mit einem Paukenschlag der Gäste durch Ganaus, der in der 48. Minute von der Strafraumgrenze abzog und den Ball an den rechten Pfosten hämmerte. Der Jahn blieb auch danach am Drücker und drängte die Auer in die eigene Hälfte. Der FCE blieb dagegen ideenlos und leistete sich immer wieder unnötige Abspielfehler. Zwingende Chancen blieben somit aus. Regensburg belohnte sich dagegen in der 74. Minute mit der Führung. Nach einer Ecke köpfte Robin Ziegele die Kugel aus Nahdistanz per Aufsetzer in die Maschen. Im Anschluss bemühte sich Aue um den Ausgleich, doch Regensburg ließ den Gastgebern keine Räume. Die beste Chance hatte schließlich der kurz zuvor eingewechselte Luc Elsner, der in der Nachspielzeit mit einem Schuss aus 18 Metern an Gebhardt scheiterte (90.+5).