Der 57-jährige Trainer der "Veilchen" hat schon einige Derbys erlebt, stand als Aue-Coach auch 2016 an der Seitenlinie. Damals war die Tabellenkonstellation die gleiche - und das Beste: Am Saisonende stiegen Dynamo und Aue gemeinsam in die 2. Bundesliga auf. Auch in dieser Saison kommen die beiden besten Drittliga-Teams aus Sachsen, kleiner, aber feiner Unterschied: Es sind erst sechs Spieltage absolviert.