Die erfolgreiche Aufholjagd gegen den zwischenzeitlich in Führung liegenden Halleschen FC war noch keine 24 Stunden alt, da saß SGD-Coach Markus Anfang am Donnerstag bereits wieder vor den Medienvertretern, um den aktuellen Stand vor der Partie bei 1860 München (14 Uhr im MDR FERNSEHEN, Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) zu verkünden. Demnach gab es nur ein leichtes Regenerationstraining und eine kleine Fahrradtour entlang der Elbe sowie eine kurze Analyse des hart erkämpften 2:1-Heimsieges im Ost-Prestigeduell. Dabei wurden Themen aufgearbeitet "die uns vielleicht für das nächste Spiel helfen", verriet Anfang.