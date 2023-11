Im DFB-Pokal gab es dieses Duell noch nicht. In der diesjährigen Liga-Saison kommt es am 17. Spieltag Mitte Dezember zum Aufeinandertreffen der beiden in Magdeburg. Dann heißt es Pokalrevanche. Düsseldorf ist derzeit Tabellenvierter. Bislang gab es acht Partien zwischen den beiden. Die Bilanz ist mit jeweils drei Siegen für den FCM und Düsseldorf ausgeglichen. In der vergangenen Saison siegte das NRW-Team in Magdeburg 2:1 und vermasselte den Elbestädtern damit das Zweitliga-Comeback. In der Rückrunde verloren die Blau-Weißen auswärts 2:3.