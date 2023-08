August 2015: Johannes Pieles steigt höher als Emir Spahic und köpft den FC Carl Zeiss Jena zum 3:2 gegen den Hamburger SV und damit in die nächste Runde.

August 2015: Johannes Pieles steigt höher als Emir Spahic und köpft den FC Carl Zeiss Jena zum 3:2 gegen den Hamburger SV und damit in die nächste Runde.

August 2015: Johannes Pieles steigt höher als Emir Spahic und köpft den FC Carl Zeiss Jena zum 3:2 gegen den Hamburger SV und damit in die nächste Runde. Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Dem hiesigen Profifußball kehrte der seit längerem in den USA lebende Johannes Pieles frühzeitig den Rücken. Ein kleines Kapitel in den Annalen des FC Carl Zeiss Jena hatte sich der stämmige Mittelstürmer vor mittlerweile auch schon wieder acht Jahren dennoch gesichert. Damals im August 2015 streckte sich Keeper René Adler in der 106. Minute der Erstrunden-Verlängerung vergebens, als Pieles Fabelkopfball der Marke "Uns Uwe" zum 3:2-Siegtreffer ausgerechnet gegen Seelers Hamburger SV für die bis dato letzte Jenaer DFB-Pokalsensation sorgte.