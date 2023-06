Jena-Trainer René Klingbeil kann damit auf einen weiteren Stammspieler zählen: "Es freut uns riesig, dass Maxi auch in der kommenden Saison Teil unserer Mannschaft sein wird. Wir wissen alle, was wir an ihm haben. Damit ist es uns gelungen, die Truppe im Kern zusammenzuhalten", so der Coach. Zudem gelang es Klingbeil, bisher drei Neue an die Kernberge zu lotsen: Die Angreifer Elias Löder und Joel Richter sowie Abwehrspieler Fynn Kleeschätzky wechselten zum FC Carl Zeiss.