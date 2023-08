Djamal Ziane brauchte selbst an diesem Freitagmittag (11. August) noch einige Minuten, um ein erstes halbwegs glaubwürdiges Lächeln auf die Lippen zu bekommen. Nach menschlichem Ermessen sollte das anstehende Heimspiel des 1. FC Lok Leipzig am Sonntag (13. August, 15:30 Uhr, im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) genug Anlass für Euphorie und Vorfreude bieten – es ist nicht nur sein 250. Pflichtspiel im Trikot der Blau-Gelben, sondern darüber hinaus das DFB-Pokal-Highlight gegen Vorjahresfinalist Eintracht Frankfurt.



Doch beim FCL-Kapitän saß die Enttäuschung auch mittlerweile fünf Tage nach der allzu bitteren Regionalliga-Pleite trotz 2:0-Halbzeitführung beim ZFC Meuselwitz noch hör- und sichtbar tief.