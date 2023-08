Leipzigs Trainer ließ Osman Atilgan erstmal auf der Bank, vertraute der Mannschaft, die zum Auftakt gegen Altglienicke gewonnen hatte. Auf Meuselwitzer Seite gab es zwei Veränderungen in der Startelf. Für den verletzten Nils Miatke rückte Felix Rehder in die Viererkette. Und im Tor gab Lukas Sedlak sein Debüt für den ZFC.

Wegen der größeren Zuschauermassen wurde die Anstoßzeit um eine Viertelstunde verschoben. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die Gäste versuchten es geduldig, spielerisch, der ZFC lauerte auf Konter. Chancen blieben erst einmal aus. In der 20. Minute hatten die Gastgeber dann die beste Chance bis dahin, aber René Eckardt verfehlte nach einer Linksflanke per Kopf die mögliche Führung. Das Tor fiel dann auf der anderen Seite. Fabian Raithel stellte sich im Zweikampf mit Ryan-Segon Adigo ungeschickt an, Schiedsrichter Philipp Vierock zeigte auf den Punkt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Riccardo Grym in der 25. Minute sicher ins rechte Eck. Lok wurde nun immer sicherer in seinen Aktionen, während es dem ZFC nicht gelang, aus verheißungsvollen Szenen auch Chancen zu kreieren. Möglichkeiten hatten nun die Gäste, Tobias Dombrowa und zwei Mal Djamal Ziane hätten auf 0:2 stellen können. Das machte dann fast mit dem Pausenpfiff Adigo. Dombrowa hatte schön von links in den Strafraum gepasst, wo der 22-Jährige mühelos ins linke untere Eck einschob.