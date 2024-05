Zum fünften Mal nehmen die Fußballer von Germania Halberstadt Anlauf, den Landespokal in Sachsen-Anhalt zu gewinnen. Von der Papierform her geht das Team von Trainer Manuel Rost erneut als Außenseiter in die Partie. Der Oberliga-Dritte muss im Endspiel am Samstag (ab 11:40 Uhr im Livestream und Ticker) "auswärts" bei Drittliga-Absteiger Hallescher FC antreten.