RWE-Trainer Fabian Gerber will die Begegnung trotz der vermeintlichen Favoritenstellung nicht anders angehen als ein Ligaspiel. Alle Abläufe in der Vorbereitung seien gleich, erklärte im Gespräch mit Sport im Osten. Nach dem frühen und unglücklichen Ausscheiden in der zweiten Runde im Vorjahr habe man zwar nichts gutzumachen, dennoch gehe es nun natürlich wieder darum, so weit wie möglich zu kommen. Sein Kapitän Andrej Startsev wird da im Interview mit der Thüringischen Landeszeitung schon deutlicher: "Das steckt noch in den Köpfen, ich habe diese bittere Niederlage jedenfalls nicht vergessen. So etwas darf uns nicht noch einmal passieren. Wir wollen gewinnen und am Ende den Landespokal holen", erklärte er. Die damit verbundene Qualifikation für den DFB-Pokal sei für Spieler, Fans und Verein eine "große Sache".

RWE wird am Samstag in einer vermutlich vollen "Glücksbrunn-Arena" in Schweina auflaufen. Etwa 2.000 Zuschauer werden erwartet. Dies sei für die Spieler ein zusätzlicher Antrieb, wie Schweina-Trainer Olaf Gabriel bei insuedthuringen.de verriet: "Ansonsten brauche ich in Sachen Motivation nicht mehr viel machen. Es ist unser Saisonhöhepunkt und jeder möchte in solch einem Spiel dabei sein. Über unsere Rolle sind wir uns im Klaren. Wir laufen als klarer Außenseiter auf, der den Favoriten Paroli bieten will und, so gut es geht, fordern will."