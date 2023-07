Wie lange der 23-Jährige ausfällt, konnte der Trainer nicht sagen: "Bei der Schwere der Verletzung ist das nicht abzuschätzen. Aber jeder weiß, Kreuzbandriss dauert mindestens sechs Monate." Gerber will seinen Schützling lieber behutsam wieder aufbauen, statt etwas zu überstürzen. "Ich bin als Trainer eher Freund davon ein paar Wochen länger zu warten." Einen noch längeren Ausfall wollen die Erfurter also unbedingt vermeiden, auch wenn Moritz den Blumenstädtern wohl schon etliche Wochen fehlen wird. Also auch beim Saisonstart gegen die Zweitvertretung von Hansa Rostock am kommenden Freitag (28. Juli, 19:00 Uhr, live im Ticker auf sport-im-osten.de und in der Spio-App).