Der Chemnitzer FC und der FC Carl Zeiss Jena haben sich zum Start in die neue Fußball-Regionalliga-Saison 0:0-Unentschieden getrennt. Näher dran am Erfolg war Außenseiter CFC, Aufstiegsanwärter Jena konnte sich auf Keeper Kevin Kunz verlassen. Die Thüringer warten seit 2005 auf einen Sieg an der Gellertstraße.