Im Vergleich zum letzten Ligaspiel, dem Last-Minute-Derbysieg gegen Zwickau, nahm CFC-Trainer Christian Tiffert drei Veränderungen an der Startelf vor: Roman Eppendorfer, Nils Lihsek und Stanley Keller begannen anstelle von Jan Koch, Niclas Walther und Stephan Mensah. Dejan Bozic, hinter dem im Vorfeld wegen einer Knie-Verletzung ein großes Fragezeichen stand, war wider Erwarten mit dabei.

Mutige Luckenwalder trotzen gutem CFC-Start

Chemnitz startete engagiert in die Partie und war vom Anpfiff weg um Spielkontrolle bemüht. Bereits in der zweiten Spielminute köpfte Felix Müller nach einer Ecke knapp über das Gäste-Tor. Der CFC blieb am Drücker und belohnte sich für die gute Anfangsviertelstunde mit dem 1:0 durch Stanley Keller, der eine Flanke von Leon Damer unhaltbar ins Gäste-Tor köpfte (13.). Bis hierhin lagen alle Trümpfe bei den Gastgebern.

In der Folge verlor Chemnitz jedoch zunehmend den Faden - auch, weil Luckenwalde in der Offensive sehr mutig auftrat. Verdientermaßen kamen die Brandenburger in Spielminute 42 zum Ausgleich, als Niklas Geisler nach einem Eckball aus dem Getümmel heraus zum 1:1 einnetzte. Anschließend hatte der CFC sogar noch Glück, dass der Abschluss von Oliver Maric das Tor um Zentimeter verfehlte (45.). So ging es mit einem Unentschieden und leichten Feldvorteilen für den FSV in die Pause. Bildrechte: Picture Point

Chemnitz kommt nach Torwartfehler nicht mehr ins Spiel

In der Halbzeit musste CFC-Trainer Christian Tiffert seinen Torhüter Stanley Birke - wohl aufgrund einer Blessur - auswechseln. Für ihn kam der erst 16-jährige Clemens Boldt in die Partie. Und der wurde nur fünf Minuten nach seiner Hereinnahme zum Unglücksraben: Einen eigentlich handelsüblichen Distanzschuss von Christian Flath baggerte sich der Nachwuchskeeper ins eigene Netz, sodass die Himmelblauen plötzlich hinten lagen (50.)

Nach dem 1:2 wartete Luckenwalde nun natürlich ab und überließ den Gastgebern den Ball - die damit allerdings nicht allzu viel anfangen zu wussten. So war es der FSV, der in Person des eingewechselten Till Plumpe in der 72. Minute das Außennetz des CFC-Tors prüfte. Fünf Zeigerumdrehungen später gab es direkt die nächste Großchance für die Gäste, doch Clemens Boldt konnte eine missglückte Rettungsaktion des eigenen Mannes von der Linie fischen und sich etwas Selbstvertrauen holen (77.).