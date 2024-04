Ob es daran lag, jedenfalls startete Jena mit enorm viel Druck in die Partie. Eine Vielzahl der Zweikämpfe gingen an die Thüringer, die Cottbus in der ersten Viertelstunde kaum aus der eigenen Hälfte ließen. Elias Löder hatte auch zweimal eine gute Möglichkeit auf dem Fuß, einmal wurde er geblockt, dann fehlte ein Meter. Energie kam nach gut 20 Minuten besser ins Spiel, ohne wirklich zwingenden Gelegenheiten zu kreieren. Dann die dicke Chance für Jena kurz vor der Pause: Nach einem weiten Ball tanzte Cemal Sezer einen Cottbuser aus, seinen Schuss aus elf Metern konnte aber Keeper Elias Bethke mit einem Reflex noch zur Ecke klären.