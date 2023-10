Im Vergleich zum Duell in Erfurt (1:1) nahm Jenas Trainer René Klingbeil eine Veränderung in der Startelf vor. In der Abwehr spielte Burim Halili für Ken Gipson von Anfang. Beide Mannschaften spielten sofort mit offenem Visier, den besseren Beginn hatten die Rostocker zu verzeichnen. Ein Freistoß von Schünemann landete am zweiten Pfosten. Dort verlor Zank das Kopfballduell gegen Lang. Schließlich kam das Leder zu Meißner, der zur Gäste-Führung einnetzte (12.). Die Thüringer schüttelten sich kurz und hatten in der 16. Minute die richtige Antwort parat. Nach dem Eckstoß stieg Halili hoch und wuchtete den Ball per Kopf zum Ausgleich in die Maschen.