Auch wenn die Partie arm an Highlights war, blieben die Gäste die aktivere Mannschaft. Hansa hielt in erster Linie mit Kampf und Leidenschaft dagegen. Doch in der 38. Spielminute fiel dann die überfällige Führung für den FSV. Außenverteidiger Lloyd Addo Kuffour war es, der mit Tempo auf seinen Gegenspieler marschierte, ihn mit einem Haken ins Leere laufen ließ und aus 12 Metern den Ball platziert ins lange Eck schob. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeit.