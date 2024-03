Nach einem FSV- Freistoß klärte Lok nur halbherzig. Schließlich war Plumpe zur Stelle und schob ein. Der FCL versuchte zu antworten, doch das Ganze war nicht zielstrebig genug. Die beste Möglichkeit für die Probstheidaer in Hälfte eins ging auf das Konto von Dombrowa, der nach einem Freistoß in guter Position stand und zu überhastet abschloss. Kurz vor dem Pausengang hatte Löwe noch eine Möglichkeit, schoss jedoch im Luckenwalder Strafraum den eigenen Mann an.

Nach Chancen von Atilgan (75.) und Piplica (76.) war es dann Ziane vorbehalten, den umjubelten Ausgleich in der 85. Minute zu erzielen. Jetzt wollte Lok noch den Siegtreffer, den zunächst Atilgan (87.) versemmelte, als er allein auf Palmowski zusteuerte und am FSV-Schlussmann scheiterte. Danach rettete ein Luckenwalder vor der Linie, Sekunden später traf Sirch mit dem Außenrist das Tor nicht. So blieb es beim 1:1. Nach den Chancen in der Schlussphase für Lok Leipzig zu wenig für die Gastgeber.