Auf dem Feld begegneten sich Lok und Zwickau von Beginn an intensiv. Sei es in den Zweikämpfen oder im Pressing, beide Teams schenkten sich wenig. Vor allem die Leipziger gingen forsch in diesen letzten Spieltag: Schon nach fünf Minuten standen zwei klare Torchancen auf dem blaue-gelben Zettel. Einmal war es Osman Atilgan (3.), nur zwei Minuten später Abou Ballo (5.), die den ins Zwickauer Tor rotierten Lucas Hiemann prüften. Auch Zwickau versuchte es mit Angriffen, fand zunächst aber keinen Weg durch die sichere Leipziger Defensive (7.).

Das Spiel nahm noch weiter an Tempo auf. Nach einer weiteren Chance für Luca Sirch und Druck der Leipziger kam es, wie es kommen musste, und die Hausherren gingen in Führung. Dazu brauchte es allerdings einen Strafstoß, nachdem Hiemann und Felix Schlüsselburg gemeinsam Ryan Adigo zu Fall gebracht hatten. Der Leipziger Kapitän Farid Abderrahmane übernahm und versenkte den Elfmeter sicher unten links im Tor (14.).

Im Gegenzug gab es fast den Ausgleich durch Yannic Voigt, der bei seinem Treffer allerdings aus dem Abseits kam (16.). So ging es hin und her, Leipzig verpasste das glasklare 2:0, als Atilgan lieber Sirch mitnahm, statt selbst zu schießen, und Ballos zweiter Versuch aus dem Rückraum zu schwach kam (18.). Jahn Herrmann, ebenfalls völlig frei vor dem Leipziger Tor, zwang Niclas Müller zu einer Parade mit dem Rücken (36.). Auch die verletzungsbedingte Auswechslung des starken Atilgan (31.) schwächte die Leipziger Offensive kaum: Kurz vor der Halbzeitpause krachte ein Kopfball von Lukas Wilton nach einer Ecke gegen die Latte (39.). Es hätte also deutlich mehr Tore geben können in der ersten Hälfte, doch mit 1:0 ging es in die Kabinen.