In der zweiten Halbzeit sah wenig bis gar nichts nach einem Punktgewinn für Erfurt aus. Auch die rote Karte gegen die Gäste (Farahnak) änderte daran wenig, Altglienicke hatte gefühlt alles unter Kontrolle. Zumindest bis in die 90. Minute: Nach einem Kopfball von Langner konnte VSG-Keeper Kasten den Ball nur klatschen lassen. Weinhauer schaltete am schnellsten und staubte zum 1:2-Anschlusstreffer ab. Die anstehenden fünf Minuten Nachspielzeit sollten es also nochmal in sich haben.