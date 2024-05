"Wir wollen eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und Talenten im Kader. Jan hat in seiner Karriere einiges erlebt – darunter auch Tiefschläge und Fehltritte. Wir brauchen diesen Erfahrungsschatz in der Kabine und auf dem Platz. Zudem ist Jan in einer ausgezeichneten körperlichen Verfassung und will unbedingt für den HFC auf dem Platz stehen", sagte Sportdirektor Daniel Meyer.