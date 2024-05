"Jule ist für uns ein absoluter Wunschspieler. Er verfügt über die richtige Mentalität und Spielintelligenz, um unsere Defensive ab der kommenden Saison zu stärken. Unsere Gespräche mit Jule waren voller Euphorie für die Aufgabe vor den Leutzscher Fans alles zu geben, das hat uns beeindruckt. Ich denke, dass auch die Unterstützung unserer Fans in den vergangenen Derbys ein wichtiger Punkt für ihn waren", sagte Hans Jerke aus der Sportlichen Leitung.

Mit der Intensität des Leipziger Derbys kennt sich Weigel bestens aus. In der Schlussphase des Hinspiels der vergangenen Saison kassierte er im AKS Rot nach einem rüden Foul an Philipp Wendt. Danach kam es zur Aufruhr zwischen Spielern und Verantwortlichen. In der Folge wurden auch der damalige Lok-Torwarttrainer Tomislav Piplica und BSG-Stürmer Timo Mauer des Platzes verwiesen.