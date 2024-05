Bildrechte: IMAGO / Bild13

Fußball | Regionalliga Rot-Weiß Erfurt verliert Torjäger Hajrulla an Cottbus

Hauptinhalt

23. Mai 2024, 12:45 Uhr

In fast 60 Spielen für Rot-Weiß Erfurt war Torjäger Romaria Hajrulla an fast 40 Toren beteiligt. Nun endet die Zeit des Angreifers in Thüringen: Der Goalgetter wechselt in die 3. Liga zu Aufsteiger Energie Cottbus.