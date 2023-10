Beim von Personalsorgen geplagten FCL – mit Zak Paulo Piplica und Farid Abderrahmane fiel die Stamm-Doppelsechs aus – gab der erst 19-jährige Joe Löwe sein Startelfdebüt im Mittelfeldzentrum. Zudem war Riccardo Grym rechtzeitig fit geworden. So viel vorweg: Auch sie sollten sich in eine alsbald vollkommen verunsicherte Mannschaft einreihen. Das Elfmetergegentor von Lucas Falcao in den rechten Giebel genügte (19.), dass die Leipziger in der Folge jegliche Stabilität verloren und zum Sparringspartner der Himmelblauen wurden. Der Anfang vom Ende war Julian Weigels Tritt auf den Fuß von Viktoria-Angreifer Nicolas Hebisch, der besagten ersten Strafstoß zur Folge hatte.



Vor allem über die linke Offensivseite von Eke Uzoma und Shean Mensah machten die Berliner mit dem FCL, was sie wollten. Nächster Nutznießer war Kapitän Berk Inaler, der von Hebisch in Szene gesetzt wurde, Maximilian Schütt auswackelte und verwandelte (23.). Lok-Innenverteidiger Schütt holte wenig später nach verpatzter Ballannahme im Strafraum auch Fatih Baca von den Beinen. Wieder ließ sich Falcao vom Punkt nicht zweimal bitten (36.). Zu allem Übel aus FCL-Sicht köpfte der von Djamal Ziane ziehen gelassene Hebisch Falcaos Eckball einen Wimpernschlag vor dem Pausenpfiff ins linke Eck (45.+5).