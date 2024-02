Nach dem Wechsel erhöhte Viktoria den Druck. Vor allem Falcao wirbelte durch die ZFC-Abwehr. Erst setzte er einen abgefälschten Drehschuss knapp neben den linken Pfosten (50.), ehe er kurz darauf (55.) per Kopfball an Lukas Sedlak scheiterte. Für die Zipsendorfer sorgte Dominik Bock bei einem Standard für erneute Torgefahr, doch seinen direkten Freistoß klärte Viktoria-Schlussmann Florian Hermann Horenburg gerade noch zur Ecke (57.). Die bis dahin größte Chance der Partie hatte dann allerdings wieder Berlins Falcao, der in der 84. Minute freistehend im glänzend reagierenden Sedlak seinen Meister fand. Doch auch der ZFC hatte 60 Sekunden später einen Hochkaräter durch Rückkehrer Andy Trübenbach, der aus spitzem Winkel am gerade noch rechtzeitig herausgeeilten Horenburg scheiterte. Somit blieb es beim letztlich verdienten Remis.