Es begann wie gemalt für die Mannschaft von Trainer Miroslav Jagatic. Kaum waren sechs Minuten vergangen, da zappelte der Ball schon in den Maschen des FSV-Gehäuses. Kaymaz hatte aus 18 Metern abgezogen und den Führungstreffer für die Grün-Weißen erzielt. Fortan bestimmte Chemie das Geschehen, vernachlässigte aber etwas die Defensivarbeit. So kamen Luckenwaldes Plumpe (19.) und Dahlke (28.) zu dicken Chancen, die sie aber nicht nutzten. Besser machte es dann Plumpe in der 38. Minute. Der FSV-Stürmer zirkelte einen Freistoß zum Ausgleich ins Netz. Der Ball war noch abgefälscht und Chemie-Keeper Bellot in die andere Ecke unterwegs. Mit einem durchaus gerechten 1:1 ging es in die Kabinen.