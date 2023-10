Trotz des Rückstandes zeigten sich die Zwickauer unbeeindruckt. In der 12. Minute kam Lucas Will zum Kopfball, doch Stanley Birke, der für den an der Schulter verletzten Stammkeeper David Wunsch das Tor hütete, war auf dem Posten. Der FSV drückte im Anschluss weiter, während der CFC auf Konter lauerte. Die nächste gute Gelegenheit für die Platzherren gab es in der 33. Minute als Davy Frick die Kugel nach einer Ecke knapp am linken Pfosten vorbeiköpfte. Obwohl Zwickau immer wieder nach vorn spielte, fehlte es bis zur Pause letztlich an der nötigen Präzision. Somit ging es mit der knappen Chemnitzer Führung in die Kabinen.