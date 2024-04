In der zweiten Halbzeit kam Chemie etwas schwungvoller aus der Kabine. Allerdings war das Bemühen um mehr Offensivkraft nur ein Strohfeuer, denn Greifswald übernahm schnell wieder das Kommando. Kurz darauf belohnten sich Gastgeber erneut, denn nach einer Ablage von Kocer versenkte Benyamina (59.) die Kugel von der Strafraumgrenze direkt in die Maschen.

In der 68. Minute dezimierten sich die Greifswalder, als Kocer nach einem erneuten Foul Gelb-Rot sah. Obwohl Chemie nun 20 Minuten in Überzahl vor sich hatte, lief bei der BSG weiterhin nicht viel zusammen. Es fehlte immer wieder an der Genauigkeit beim letzten Pass. So versuchte Lucas Surek vergeblich sein Glück mit Schüssen aus der zweiten Reihe. Der GFC bleib indes weiter gefährlich. Dabei konnten sich die Gäste bei Keeper Bellot bedanken, der gegen Manasse Eshele und Noel Eichinger mit starken Paraden einen höheren Rückstand verhinderte. In der Nachspielzeit hatte Bellot aber selbst Glück, als Greifswalds Elias Kratzer den Ball knapp neben das Tor köpfte.