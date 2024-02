FCE-Coach Sascha Prüfer nahm zwei Änderungen in der Startelf vor, brachte Arne Rühlemann für Patrick Aguilar links hinten und Noah Baumann für Anton Rücker in der Offensive. Trotz mutigem Beginn schockte die U23 die Gäste schnell mit einem zu billigem Führungstreffer. Ein Freistoß landete in der FCE-Mauer, aber der abgeblockte Ball wurde in die Mitte gegeben und Derry Scherhant schoss ganz allein zum 1:0 (16.) ein.