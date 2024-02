Die Eilenburger waren ausgerechnet beim Berliner Schwergewicht in personellen Nöten. Sogar ein Platz im Kader blieb leer, weil sich zu den Langzeitverletzten weitere gesperrte, kranke und angeschlagene Spieler gesellten. So musste FCE-Trainer Sascha Prüfer im Vergleich zum 2:4 gegen Lok Leipzig Michael Schlicht (5. Gelbe), Arne Rühlemann (Erkältung) und Tim Bunge (Rücken) ersetzen.

Spielerisch ging nicht viel zusammen und sämtliche Eingaben klärte FCE-Leuchtturm Quentin Seidel. So musste ein Murmeltor helfen. Nachdem der Ball durch den Strafraum flipperte, spritzte David Haider Kamm Al-Azzawe in den Ball und tunnelte den chancenlosen Luca Bendel im Eilenburger Tor: 1:1 (30.).

Nach dem Ausgleich wurden die Berliner stärker und verbuchten die eine oder andere Chance. Die beste Möglichkeit auf einen Treffer hatten aber die Eilenburger: Nach einem wunderschönen Konter tauchte Noah Baumann frei vorm Tor auf, peilte mit links die lange Ecke an, scheiterte aber an der Fußbabwehr von Leon Bätghe.

Für den FC Eilenburg geht der Abstiegskampf am Freitag (19 Uhr im Ticker in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de) gegen den FSV Luckenwalde weiter. Der BFC will seine Jagd auf Spitzenreiter Greifswald am Samstag beim FC Carl Zeiss Jena fortsetzen.