Nur acht Minuten waren gespielt, da klingelte es schon: Nach einem bösen Fehlpass auf der rechten Lok-Abwehrseite nutzte FCE-Angreifer Christopher Bibaku seinen Freiraum entschlossen, stürmte nach vorne und ließ Keeper Niclas Müller mit einem Schuss von halblinks ins lange Eck keine Chance. Beim 0:2 in Chemnitz hatte der Neuzugang aus Plauen zuletzt noch eine Riesenchance vergeben. Danach war die Marschrichtung klar. Die Blau-Gelben arbeiteten am Ausgleich und hatte mehr Spielanteile. Eilenburg, trainiert vom einstigen Lok-U19-Coach Sascha Prüfer, blieb mit schnellen Angriffen aber lange gefährlich. Benjamin Luis verzog ebenso (27.) wie Anton Rücker (40.).

Lok ließ nach einem schnellen Angriff das 1:1 durch Held zunächst noch liegen, der am langen Pfosten die Kugel neben dem Kasten schob (27.). Mehr Glück hatte Luca Sirch, der einen 20-Meter-Freistoß per Aufsetzer ins Netz setzte (35.). Der von den Drittligisten Halle und Duisburg umworbene Sirch profitierte von einem Fehler, des neuen Eilenburger Keepers Luca Bendel, der sich im Torwarteck bezwingen ließ.

In der Schlussphase schien der FCE am Ende der Englischen Woche an die Kraftreserven zu kommen. Lok war weiter aktiver. Und wurde spät noch belohnt. Erst verwertete der eingewechselte Tobias Dombrowa eine Vorarbeit von links (85.), dann nutzte wieder Sirch ein Zuspiel zur Entscheidung. Mit drei Toren avancierte er zum "Man of the Match". Der Abgang nach dieser Saison deutet sich beim 24-Jährigen an, jetzt hat er seinen sportlichen Wert noch weiter untermauert.