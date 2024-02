Zwei Highlights hielt das Spiel allerdings noch für uns bereit: In der 67. Minuten brachte einer der wenigen Vorstöße der Hausherren durch Tim Göth das Gebälk des ZFC-Tores zum Wackeln – Keeper Lukas Sedlak wäre hier chancenlos gewesen. Und in der 77. Minute verhinderte Sofiene Rachid Jannene per Fallrückzieher auf der eigenen Torlinie den Ausgleich für Meuselwitz. Ansonsten war wenig los und so brachte der FSV Luckenwalde am Ende den Sieg über die Zeit, springt auf Tabellenplatz neun und kann vorübergehend durchatmen. Der ZFC Meuselwitz dagegen hat nun fünf Spiele in Folge verloren und sitzt auf Platz 14 im Tabellenkeller fest.