Deshalb sei es nun der richtige Weg, zunächst mit Bergner in die Vorbereitung zu starten. "Das ist aktuell die sinnvollste, die beste Lösung", so Thomas weiter. Bergner selbst hatte bei seiner Vorstellung als Teil der "Quadriga 2.0" gesagt, dass er keine Ambitionen auf das Cheftraineramt habe. "Die Lage, dazu genügt ein Blick auf die Tabelle und das Torverhältnis, ist natürlich ernst. Wir wollen den Schalter so schnell wie möglich umlegen und Punkte sammeln, um dort unten rauszukommen", erklärte er nun.