Thomas: "Wir müssen die Klasse halten"

Eine Journalisten-Frage zu Jagatic, ob dieser auch nach der Winterpause noch Trainer von Chemie Leipzig ist, wurde von Thomas ohne klares Bekenntnis beantwortet: "Wir drehen hier jeden Stein um. Wir werden uns mit allen unterhalten, und es hat keiner eine Garantie in Leutzsch." Es gehe nicht um Einzelpersonalien, sondern den Verein und den Regionalliga-Verbleib: "Wir müssen die Klasse halten, wir sind im Abstiegskampf. Es geht nur um das Abzeichen der BSG Chemie Leipzig."

Böse Zungen könnten behaupten, dass mit Bergner ein Nachfolger ja in Griffweite wäre. Der 51-Jährige, der seit einem Vierteljahr Grundschullehrer in Südbrandenburg ist, habe aber selbst keine Ambitionen auf das Traineramt. "Ich bin sehr glücklich und weit weg davon, dass ich jetzt hier etwas hauptamtlich übernehme", sagte er während der Vorstellung am Montag (9. Dezember 2024).

Gespräche mit Spielern sollen folgen

Die genaue Aufgabenverteilung zwischen dem Quartett soll in den kommenden Tagen festgezurrt werden, grundsätzlich wisse man aber, "wo die Richtung hingeht", so Thomas. Die ersten Spiele wolle man nicht zu sehr eingreifen, sondern zunächst beobachten, machte Bergner klar. "Ich war am Wochenende mit in der Kabine und auf dem Platz und habe mir viele Dinge angeguckt", beschreibt er seine ersten Tage in der der neuen Position.