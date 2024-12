Ruhig wurde es im Leutzscher Holz aber nicht: Denn kurz zuvor kündigte Chemie-Vorstandschef Frank Kühne seinen Rückzug an. "Aus privaten Gründen", wie er per Pressemitteilung bekannt gab. Mit dem 65-Jährigen zieht sich eine langjährige Identifikationsfigur zurück. Kühne gehörte dem BSG-Vorstand seit 2012 an, damals spielte Chemie noch in der sechstklassigen Sachsenliga.

Das letzte Personalbeben bei Chemie gab es dann rund eine Woche vor Weihnachten: Nach fast sechs Jahren im Amt wurde Cheftrainer Miroslav Jagatic am 18. Dezember beurlaubt. Der 48-Jährige war damit nicht nur der dienstälteste Trainer in der Regionalliga Nordost. Er war auch der Coach, der in der Fußballgeschichte in Leutzsch am längsten auf der Trainerbank saß. Selbst der legendäre Alfred Kunze kam nur auf vier Jahre, Eduard Geyer hatte den Job zweimal, kam zwischen 1992 und 1994 sowie 2006/2007 auf insgesamt drei Jahre.