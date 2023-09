Der 1,79 Meter große Rechtsfuß bringt es auf über 200 Drittliga- und 18 Zweitligaeinsätze – sehr zur Freude von FCC-Trainer René Klingbeil. "Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, einen solch erfahrenen Spieler nach Jena zu holen. Er wird uns und vor allen Dingen auch den jungen Spielern in unserem Team mit seiner Erfahrung guttun und ist zudem defensiv flexibel einsetzbar", wird Klingbeil in der offiziellen Pressemitteilung zitiert.

Butzen, der im thüringischen Mühlhausen geboren wurde, ist in der Defensive flexibel einsetzbar, fühlt sich aber auf der Position des Rechtsverteidigers am wohlsten: "Ich habe richtig Bock auf die neue Aufgabe in Jena, bei einem weiteren Traditionsverein spielen zu dürfen. Das ist schon was Besonderes für mich als Thüringer, jetzt nochmals in meiner alten Heimat Fußball spielen zu dürfen."