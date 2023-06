Stürmer Oke überzeugte als Probespieler

Dabei erhält der 18-jährige Elias Ndukwe Oke einen Zweijahres-Vertrag. Für den Stürmer ist es die erste Station im Herrenbereich. Bislang spielte er bis Ende 2018 in der Jugend von RB Leipzig und danach gute vier Jahre in der Nachwuchsabteilung des Halleschen FC. In der Saison 2021/22 kam Oke in der Bundesliga Nord/Nordost zu sechs Einsätzen und erzielte einen Treffer. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte er 15 Einsätze (12 Liga, 3 Pokal) und erzielte drei Tore. Aktuell kämpft die Nachwuchshoffnung mit seinem Team noch in der Relegation gegen Braunschweig um den Wiedereinzug in die Bundesliga Nord/Nordost.

"Elias ist ein junger Spieler, der uns im Testspiel und Training alle überzeugt hat. Er hat ein gutes Sprint- und Spieltempo, ist dribbelstark und durch sein junges Alter ein Stück weit unbekümmert. Wir möchten ihn in seinen ersten beiden Männerjahren die Möglichkeit geben, Erfahrungen zu sammeln und mit seinen Stärken die grün-weißen Ränge zu begeistern", sagte Teammanager Daniel Heinze.

Abwehrspezialist Gröger mit Regionalligaerfahrung

Über mehr Erfahrung verfügt Justin Marcel Gröger. Der 20-jährige Verteidiger erhält ebenfalls einen Kontrakt über zwei Jahre. Gröger spielte als Jugendlicher mit dem FSV Brieske/Senftenberg, dem 1. FC Frankfurt/Oder und dem Halleschen FC bereits bei einigen traditionsreichen Vereinen. Mit dem Wechsel in den Herrenbereich wechselte er 2021 zu Optik Rathenow und schließlich im Sommer 2022 an die Nordseeküste zum Bremer SV. Für beide Vereine sammelte er insgesamt 63 Regionalliga-Einsätze. Bei den Hanseaten entwickelte sich Gröger in der Rückrunde zur Stammkraft.

"Wir sind sehr glücklich einen jungen, robusten, zweikampfstarken und regionalligaerfahrenen Spieler nach Leutzsch geholt zu haben. Justin kann neben der Innenverteidigung auch im defensiven Mittelfeld agieren und zeichnet sich zudem durch seinen Einsatz und gutes Aufbauspiel aus", erklärt Heinze.

Keeper Schmidt soll Konkurrenz beleben

Lenno Udo Schmidt komplettiert den Dreierpack. Der 19-Jährige wird als Torwart die BSG bis 2025 verstärken. Seine bisherigen Erfahrungen sammelte er beim Niendorfer TSV und dem FC St. Pauli. Im Sommer 2021 wechselte er in die U19 des FC Rot-Weiß Erfurt, wo er in der vergangenen Saison in sechs Spielen das Tor hütete. "Wir freuen uns, dass wir mit Lenno einen weiteren U23-Torhüter mit viel Potenzial binden konnten. Er wird den Konkurrenzkampf auf der Torwartposition ankurbeln und in seiner ersten Station im Männerbereich die Möglichkeit bekommen, sich in einem Regionalligakader weiterzuentwickeln", ergänzt Heinze.