Der 19-jährige Kastull gehörte mit 25 Pflichtspieleinsätzen in der Saison 2023/24 zum Stammpersonal, wechselt nach Angaben der BSG ab Juli aber zur U23-Mannschaft von Greuther Fürth. Nach Philipp Harant und Philipp Wendt ist Kastull bereits der dritte wichtige Innenverteidiger, der die BSG zur neuen Saison verlässt.



Brando war erst in der Winterpause vom Berliner AK nach Leipzig-Leutzsch gewechselt, konnte sich dort aber nie wirklich durchsetzen. Seine Zeit beim Regionalligisten ist nach der Auflösung seines Vertrages in beiderseitigem Einvernehmen bereits nach einem halben Jahr wieder vorbei. Wohin es den 23-Jährigen zieht, ist aktuell noch unklar.