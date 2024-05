Der gebürtige Gifhorner Kohn kennt sich in Leipzig bereits aus, spielte von der U17 bis zur U19 bei RB Leipzig, bevor es für ihn über Holstein Kiel und verschiedenen andere Stationen wie Germania Halberstadt zur zweiten Mannschaft von Hansa Rostock ging. Dort stand er seit 2022 unter Vertrag und absolvierte in der abgelaufenen Saison 25 Partien in der Regionalliga Nordost.