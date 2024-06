Fußball-Regionalligist BSG Chemie Leipzig muss künftig ohne Urgestein Alexander Bury auskommen. Der 32-jährige Offensivakteur beendet seine Laufbahn. Das gaben die Leutzscher am Montag (10. Juni 2024) bekannt.

Burys Kniebeschwerden lassen keine Fortsetzung der Karriere mehr zu. Er sagte: "Ich habe mich dazu durchgerungen, mit dem Fußball aufzuhören. Das war keine leichte Entscheidung, ich habe mir viele Gedanken gemacht und alles noch einmal abgewogen, aber nach der sehr langen Leidenszeit, die ich bereits hinter mir habe – mein letztes Spiel habe ich am 4. Spieltag gemacht – habe ich beschlossen, dass es jetzt so weit ist", so der geborene Schkeuditzer, der gerne noch ein paar Jahre gespielt hätte. Von einer Operation nehme er Abstand, da der Erfolg eines Eingriffs unsicher sei.