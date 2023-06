Mit Hildebrand, der als Jugendlicher selbst beim CFC gekickt hat, ist ein Mann in der Verantwortung, dem der Verein am Herzen liegt. Gedrängt hat er sich nicht in das Amt. Aber zwei Wunschkandidaten hatten in den letzten Tagen abgesagt. "Wir müssen handlungsfähig sein", beschreibt Hildebrand seine Motivation pragmatisch.