Der in der Schweiz geborene Bosnier Jasic war im Sommer 2021 noch als A-Jugendlicher vom FC Aarau an die Gellertstraße gekommen und hatte im Mai 2022 seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Allerdings bestritt der Rechtsverteidiger seitdem lediglich vier Pflichtspiele für die Himmelblauen. Den einzigen Regionalliga-Einsatz von Beginn an und über die volle Zeit absolvierte Jasic im März 2023 beim 0:3 gegen die BSG Chemie Leipzig.