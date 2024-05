Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC geht mit einem neuen Torhüter in die kommende Saison. Daniel Adamczyk wechselt von Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück zu den Sachsen. Das gab der CFC am Mittwoch (22.05.2024) bekannt. Und auch, dass der 21-Jährige als Stamm-Torhüter geholt wurde: "Der Chemnitzer FC hat eine neue Nummer eins!", heißt es in der Pressemitteilung.

Adamczyk ohne Zweitliga-Einsatz

"Wir sind fest davon überzeugt, dass er ein sicherer Rückhalt ist", wird CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrandt in der Mitteilung des Vereins zitiert. Adamczyk hatte seit 2022 in Osnabrück unter Vertrag, kam im Zweitliga-Aufstiegsjahr 2022/2023 zu sechs Drittliga-Einsätzen. In der zurückliegenden Zweitliga-Saison blieb er ohne Einsatz.

Adamczyk: "Ein gutes Gefühl"

Das soll sich nun in Chemnitz ändern: "Ich war von Beginn an von diesem Projekt in Chemnitz überzeugt und freue mich schon jetzt auf das erste Spiel im Stadion", so der langjährige Jugendspieler des 1. FC Köln. "Die Stadt, der Verein und seine Vision haben mir von Beginn an ein gutes Gefühl gegeben."

Keine CFC-Zukunft für Wunsch?

CFC-Trainer Christian Tiffert plant mit der Adamczyk-Verpflichtung offenbar nicht mehr mit dem bisherigen Chemnitzer Stamm-Keeper David Wunsch, der mit der Rückennummer eins in der vergangenen Saison 27 Regionalliga-Spiele für die "Himmelblauen" bestritt. Der Abgang von Stanley Birke (4 Spiele im CFC-Tor) war bereits bekannt geworden.