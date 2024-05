Der FC Rot-Weiß Erfurt verliert seinen Publikumsliebling. Wie der Regionalligist am Dienstag (21. Mai 2024) erklärte, wechselt Artur Mergel in der Liga zu Rivale Chemnitzer FC. Bei den Himmelblauen erhält er einen Vertrag bis 2026. Er ist nach Erik Weinhauer, den es zum FC Carl Zeiss Jena zieht, der zweite Stammspieler, der die Erfurter verlässt. RWE-Coach Fabian Gerber hatte in einem Gespräch mit SPORT IM OSTEN bereits angedeutet, dass es bei den Thüringern im Sommer einen großen Umbruch geben wird. Man werde den Kader auch verkleinern müssen. "Wirtschaftlich sind wir nicht in der Lage, die Topspieler zu halten."