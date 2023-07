Der im Nachwuchsleistungszentrum des FSV Mainz 05 ausgebildete Lihsek spielte in der abgelaufenen Saison bei Südwest-Regionalligist Rot-Weiß Koblenz und empfahl sich in den letzten Tagen im Probetraining an der Gellertstraße für eine feste Aufgabe. CFC-Cheftrainer Christian Tiffert sagte: "Mit Nils haben wir einen Spieler für unser Team hinzugewonnen, dem man bereits in den Testspielen die Spielfreudigkeit ansehen konnten. In seinen Aktionen am Ball kann man seine gute fußballerische Ausbildung klar erkennen, weshalb er uns in den vergangenen Tagen überzeugt hat und wir uns jetzt freuen ihn fest bei uns dabei zu haben."



Lihsek, der für Koblenz, Schott Mainz und den Bundesliga-Nachwuchs des FSV bislang 106 Regionalliga-Partien absolvierte, hatte bei den lockeren Chemnitzer Testspielsiegen über Viktoria Einsiedel, Blau-Weiß Deutschneudorf und Wacker Wittgensdorf vier Mal getroffen.